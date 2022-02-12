Зінаїда Кирієнко пішла з життя в ніч на 12 лютого. За даними Телеграм-каналу 112, причиною трагедії стало гостре порушення мозкового кровообігу та геморагічний інсульт. Актриса була частково паралізована.
Ситуацію ускладнювали онкологічне захворювання і коронавірус, з яким Кирієнко госпіталізували в лікарню кількома днями раніше, у неї виявили штам "Омікрон".
Зазначимо, Зінаїда Кирієнко народилася в 1933 році в Махачкалі. На екранах - з середини 50-х.
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Відома ролями у фільмах "Тихий Дон", "Доля людини", "Козаки", "Любов земна", "Два капітани", "Листи до Ельзи", "Любити по-російськи 2", "Далеко від Батьківщини", "Пан Великий Новгород" і "Найповільніший поїзд".
Користувачі Мережі прощаються з великою актрисою, висловлюючи співчуття її родині:
"співчуваю рідним! Сумна новина!"
"😢 😢Велика жінка"
"Світла пам'ять... яка роль в "Долі людини" і "Любов земна"..."
"Відлетіла. Тепер вона наш янгол. Вона буде захищати нас"
"Співчуття рідним і близьким! Царство Небесне!🙏"
"Світла пам'ять! Яка чудова і красива актриса!"
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