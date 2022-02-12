Стало відомо про смерть радянської та російської актриси Зінаїди Кирієнко, яка прославилася роллю Наталії Мелехової в "Тихому Доні" - їй було 88 років.

Зінаїда Кирієнко пішла з життя в ніч на 12 лютого. За даними Телеграм-каналу 112, причиною трагедії стало гостре порушення мозкового кровообігу та геморагічний інсульт. Актриса була частково паралізована.

Ситуацію ускладнювали онкологічне захворювання і коронавірус, з яким Кирієнко госпіталізували в лікарню кількома днями раніше, у неї виявили штам "Омікрон".

Зазначимо, Зінаїда Кирієнко народилася в 1933 році в Махачкалі. На екранах - з середини 50-х.

Відома ролями у фільмах "Тихий Дон", "Доля людини", "Козаки", "Любов земна", "Два капітани", "Листи до Ельзи", "Любити по-російськи 2", "Далеко від Батьківщини", "Пан Великий Новгород" і "Найповільніший поїзд".

Користувачі Мережі прощаються з великою актрисою, висловлюючи співчуття її родині:

"співчуваю рідним! Сумна новина!"

"😢 😢Велика жінка"

"Світла пам'ять... яка роль в "Долі людини" і "Любов земна"..."

"Відлетіла. Тепер вона наш янгол. Вона буде захищати нас"

"Співчуття рідним і близьким! Царство Небесне!🙏"

"Світла пам'ять! Яка чудова і красива актриса!"