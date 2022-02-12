Для кожного субсидіанта виплати розраховується індивідуально - поряд з такими факторами, як склад домогосподарства і розмір доходів, є ще один нюанс, про який повинні знати українці.

В прес-службі Мінсоцполітики роз'яснили, яким чином на розмір субсидії впливає рівень епідеміологічної небезпеки в конкретному регіоні.

Так, якщо область знаходиться в червоній карантинній зоні, це означає, що більшість жителів, в тому числі й одержувачі субсидій, змушені сидіти вдома. Відтак, зростає споживання комунальних послуг.

У зв'язку з цим збільшуються на 50% окремі соціальні нормативи, за якими розраховується субсидія.

"Враховуючи, що в січні в більшості областей не був встановлений червоний рівень епідеміологічної небезпеки, розрахунок житлових субсидій за цей місяць проводився без збільшених соціальних нормативів, що вплинуло на визначення розміру субсидії порівняно з груднем минулого року, коли такий рівень діяв майже у всіх регіонах", - йдеться в роз'ясненні.

У Мінсоцполітики додали, що розрахунок субсидії проводиться до 25 числа кожного місяця. Якщо червона карантинна зона у вашій області буде встановлена після 25 лютого, то донарахування зроблять вже в наступному місяці.

Зазначимо, право на отримання житлових субсидій мають сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більша за визначений для них обов'язковий платіж. Обов'язковий платіж розраховується шляхом множення сукупного середньомісячного доходу сім'ї (домогосподарства) на обов'язковий відсоток платежу, який визначається за формулою і є індивідуальним для кожного претендента на субсидію.

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