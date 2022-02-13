Пенсійну систему України очікує нововведення, яке почне діяти через кілька років. Про це пише Politeka.net з посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики України.

Так, з 1 січня 2028 року в українців зі стажем 40 і більше календарних років буде можливість отримати пенсію незалежно від віку.

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При цьому кожен окремий випадок, навіть при наявності всіх документів, буде розглядатися окремо. При розрахунку ПФУ буде враховувати і загальну кількість страхового стажу, і зарплату, з якої були сплачені страхові внески.

Зазначимо, в березні цього року планується відображати в додатку "Дія" пенсійні посвідчення. Документ буде формуватися автоматично при наявності в реєстрі відповідних відомостей.

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Посвідчення в електронному варіанті матиме однакову силу, як і паперове.

Примітно, що це не єдине нововведення в додатку також влада анонсувала більше 10 нових послуг - зміна місця реєстрації на всю країну, Автоматичний дозвіл на будівництво, Послуги для пенсіонерів і водіїв.

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