Абитуриентам объяснили, что нужно еще для прохождения внешнего независимого оценивания (ВНО, ЗНО) кроме подготовки - опубликован перечень предметов, экзамены по которым нужно сдавать при поступлении.

Для каждой специальности первым предметом для сдачи стал украинский язык и литература или украинский язык. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства образования та науки Украины.

После успешной сдачи первого предмета абитуриенты могут поступать на желаемую специальность.

Для тех, кто хочет поступать на младшего бакалавра, нужно иметь результаты по двум предметам - украинский язык или украинский язык и литература, и предмет по выбору абитуриента из перечня вторых и третьих предметов.

Так, для художественных специальностей второй экзамен - творческий конкурс.

Для поступающих на основе младшего специалиста или профессионального младшего бакалавра или младшего бакалавра нужно также сдать два предмета и пройти профессиональное задание. Первый предмет - украинский, а второй - по выбору вуза. На бюджетные места на конкурсе - это математика или история Украины, а для будущих контрактников - вузы могут предоставить свой список предметов по выбору поступающего.

Отметим, если выпускник поступает на медицинские, фармацевтические и ветеринарные специальности, ему нужно сдать тесты в зависимости от соответствующих специальностей.

Список предметов здесь.

Напомним, ЗНО-2022: обнародован новый документ, который коснется не только выпускников

Как сообщала Politeka, на какие специальности нужно будет сдавать математику

Также Politeka писала, что раскрыты сроки регистрации ответов для получения результатов