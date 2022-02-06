МОН разработало программу ЗНО, которая не касается выпускников школ. Проект документа уже обнародован и предложен для общественного обсуждения, которое продлится до 15 февраля, сообщает Politeka.net,
Программа создана для проверки и оценки профзнаний и умений учителей начальных классов, и проводится в рамках сертификации педагогических сотрудников в соответствии с трудовыми функциями.
Структура программы составлена в соответствии с трудовыми функциями, которые определены стандартами: управление образовательным процессом; обучение учащихся; взаимодействие с участниками учебного процесса; участие в организации безопасной и здоровой среды в школах.
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В каждом разделе программы есть подразделения, касающиеся профессиональных данных педагога в соответствии с определенным профессиональным стандартом.
Замечания и предложения к проекту программы принимаются в любой форме по адресу электронной почты: alevtyna.lototska@mon.gov.ua.
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