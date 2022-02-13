Артистка відома своєю озвучкою різних популярних героїв - ведмедика Умки, П'єро з фільму "Пригоди Буратіно", а також Вовки з мультфільму "Повернення блудного папуги"...

Зірка радянського кіно, заслужена артистка РРФСР і актриса дубляжу Маргарита Корабельникова, померла в грудні 2021 року. Але про її смерть стало відомо лише зараз, через два місяці.

Про це повідомив на своїй сторінці в Facobook шеф-редактор студії "Союзмультфільм" Сергій Капков.

Артистка відома своєю озвучкою різних популярних героїв-ведмедика Умки, П'єро з фільму "Пригоди Буратіно", а також Вовки з мультфільму "Повернення блудного папуги" і сотні-сотні героїв радіопостановок і казок з вінілових платівок.

"Дізнався, що в грудні померла Маргарита Павлівна Корабельникова - голос нашого дитинства, той самий Умка... Чудова була...",- йдеться в повідомленні.

Маргарита Корабельникова народилася 19 червня 1931 року в Кишиневі. Була першою ведучою телепрограми" Будильник " - з 1965-го.

На екранах з'явилася з початку 60-х: "У важку годину", "Дванадцять супутників", "Морозко", "Вогонь, вода і... мідні труби", Кікімора Задоринка в "Золотих рогах", бабуся Васєчкіна в "Пригодах Петрова і Васєчкіна" та інших.

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