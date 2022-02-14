Курс долара в Україні почав тиждень з різкого зростання, перевищивши психологічну позначку в 28 гривень за долар.

Офіційний курс валют на понеділок, 14 лютого, з'явився на сайті Національного банку. Цифри свідчать про те, що перший день робочого тижня долар подорожчав на 16 копійок. Таким чином курс гривні до долара склав 28,03 грн/$.

Варто відзначити, що останнім часом цей показник вже наближався до рекордно високої позначки. Так, в останній тиждень січня курс долара досяг 28,98 гривні. Вище цього показника він піднімався тільки 26 лютого 2015 року, коли склав 30,01 гривні на тлі паніки на ринку.

В останній день минулого робочого тижня курс американської валюти тримався на позначці в 27,87 гривні.

Курс євро 14 лютого також зміцнився. Він виріс на 10 копійок і склав 31,97 гривні.

У 2021 році гривні вдавалося підтримувати умовно стабільне становище на ринку без екстремальних стрибків курсів валют. Єдиним різким ривком було подорожчання євро в перші дні січня, коли курс європейської валюти в країні досяг свого максимуму за майже три роки. Однак, незабаром ситуація стабілізувалася.

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