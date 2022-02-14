Українська акторка Ірма Вітовська заявила, що пісня переможниці національного відбору на Євробачення 2022 року Аліни Паш крута, проте вояж до столиці країни-агресора РФ її "пересирає". Вельми різкими словами на адресу Паш Вітовська поділилася на своїй сторінці в Facebook.
Після перемоги на національному відборі спливла інформація про те, що Аліна Паш їздила в Крим і в Москву після 2014 року. Це викликало великий резонанс і обурення багатьох українців.
У зв'язку з цим Ірма звинуватила молоду співачку в "відсутності яєць" і натякнула, що справа була в грошах. При цьому конкурсна пісня Аліни для Євробачення 2022 "Тіні забутих предків" їй сподобалася.
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"Той випадок, коли вояж в столицю агресора "пересирає" круту пісню з класним потрібним змістом і хорошим виконанням ... чому існує ця хвороба - "відсутність яєць"? Скільки потрібно грошей, щоб не принижувати своїх і свою країну? Чому відсутнє почуття солідарності з вмираючими за цю землю щодня. Ця моральна проституованість закінчиться коли-небудь? Немає слів", - обурилася актриса.
Вона додала, що підтримує групу Калуш. При цьому Ірма Вітовська визнає, що текст пісні і виконання Аліни Паш - дуже актуальний і важливий сигнал світу.
Нагадаємо, Alina Pash на тлі скандалу відповіла, навіщо їздила в Крим і зробила фото на Красній площі.
Також Politeka повідомляла, про скандал з поїздкою Аліни Паш до Криму: організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" викотили офіційну відповідь.