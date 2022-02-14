Ірма звинуватила молоду співачку в "відсутності яєць" і натякнула, що справа була в грошах. При цьому конкурсна пісня Аліни для Євробачення 2022 "Тіні забутих предків" їй сподобалася.

Українська акторка Ірма Вітовська заявила, що пісня переможниці національного відбору на Євробачення 2022 року Аліни Паш крута, проте вояж до столиці країни-агресора РФ її "пересирає". Вельми різкими словами на адресу Паш Вітовська поділилася на своїй сторінці в Facebook.

Після перемоги на національному відборі спливла інформація про те, що Аліна Паш їздила в Крим і в Москву після 2014 року. Це викликало великий резонанс і обурення багатьох українців.

У зв'язку з цим Ірма звинуватила молоду співачку в "відсутності яєць" і натякнула, що справа була в грошах. При цьому конкурсна пісня Аліни для Євробачення 2022 "Тіні забутих предків" їй сподобалася.

"Той випадок, коли вояж в столицю агресора "пересирає" круту пісню з класним потрібним змістом і хорошим виконанням ... чому існує ця хвороба - "відсутність яєць"? Скільки потрібно грошей, щоб не принижувати своїх і свою країну? Чому відсутнє почуття солідарності з вмираючими за цю землю щодня. Ця моральна проституованість закінчиться коли-небудь? Немає слів", - обурилася актриса.

Вона додала, що підтримує групу Калуш. При цьому Ірма Вітовська визнає, що текст пісні і виконання Аліни Паш - дуже актуальний і важливий сигнал світу.

Нагадаємо, Alina Pash на тлі скандалу відповіла, навіщо їздила в Крим і зробила фото на Красній площі.

Також Politeka повідомляла, про скандал з поїздкою Аліни Паш до Криму: організатори Нацвідбору на "Євробачення-2022" викотили офіційну відповідь.