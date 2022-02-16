Щоб потрапити на зовнішнє незалежне оцінювання абітурієнтам потрібно буде мати при собі сертифікат учасника ЗНО – документ, який отримають всі, хто пройшов реєстрацію.

Як пише Politeka.net з посиланням на путівник учасника ЗНО, який розробили в Українському центрі оцінювання якості освіти, для отримання сертифікату необхідно було оформити комплект реєстраційних документів.

Якщо всі документи були оформлені правильно, сертифікат надійде до навчального закладу, де зареєстрований школяр, або за адресою, вказаною при реєстрації.

Зазначається, що в сертифікаті вказані предмети, які абітурієнт складатиме, а також вказано код допуску на особисту інформаційну сторінку учасника ЗНО.

У путівнику підкреслили, що сертифікати не можна ламінувати, оскільки після кожного іспиту в них будуть ставити позначку про проходження ЗНО. Документ обов'язково потрібно брати з собою на кожен іспит, оскільки без нього не допустять до пункту проведення ЗНО.

Зазначимо, що основна сесія іспитів стартує 23 травня з тестування з фізики.

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