Известный советский и российский актер, продюсер, а также создатель известного кинофестиваля «Кинотавр» скончался в больнице, так и не выйдя из комы.
Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ. Известно, что Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Как рассказали близкие из окружения актера, он ушел из жизни в больнице на Таганке.
Известно, что в ноябре Рудинштейн перенес сердечный приступ, после чего впал в кому. Состояние мужчины с того времени только ухудшалось.
Отметим, что актер родился в Одессе. Среди самых известных фильмов с его участием – «Приходи на меня посмотреть», «Солдаты». На одной актерской карьере мужчина не остановился и попробовал себя в роли продюсера. В 1980-х он работал директором ВИА "Лейся, песня". А в 1990-м году провел первый «Кинотавр», который впоследствии стал важным и престижным фестивалем.
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В 1982 году Рудинштейна осудили на шесть лет лишения свободы за «дачу взяток». Он вышел из тюрьмы через 11 месяцев, после чего был оправдан.
Напомним, что умер популярный актер: "последние дни превратились в ад".
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