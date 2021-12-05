Известный советский и российский актер, продюсер, а также создатель известного кинофестиваля «Кинотавр» скончался в больнице, так и не выйдя из комы.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ. Известно, что Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Как рассказали близкие из окружения актера, он ушел из жизни в больнице на Таганке.

Известно, что в ноябре Рудинштейн перенес сердечный приступ, после чего впал в кому. Состояние мужчины с того времени только ухудшалось.

Отметим, что актер родился в Одессе. Среди самых известных фильмов с его участием – «Приходи на меня посмотреть», «Солдаты». На одной актерской карьере мужчина не остановился и попробовал себя в роли продюсера. В 1980-х он работал директором ВИА "Лейся, песня". А в 1990-м году провел первый «Кинотавр», который впоследствии стал важным и престижным фестивалем.

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В 1982 году Рудинштейна осудили на шесть лет лишения свободы за «дачу взяток». Он вышел из тюрьмы через 11 месяцев, после чего был оправдан.

свеча, траур, день памяти

Напомним, что умер популярный актер: "последние дни превратились в ад".

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