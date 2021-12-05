Известный советский и российский актер, продюсер, а также создатель известного кинофестиваля «Кинотавр» скончался в больнице, так и не выйдя из комы.

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на российские СМИ. Известно, что Марк Рудинштейн умер в возрасте 75 лет. Как рассказали близкие из окружения актера, он ушел из жизни в больнице на Таганке.

Известно, что в ноябре Рудинштейн перенес сердечный приступ, после чего впал в кому. Состояние мужчины с того времени только ухудшалось.

Отметим, что актер родился в Одессе. Среди самых известных фильмов с его участием – «Приходи на меня посмотреть», «Солдаты». На одной актерской карьере мужчина не остановился и попробовал себя в роли продюсера. В 1980-х он работал директором ВИА "Лейся, песня". А в 1990-м году провел первый «Кинотавр», который впоследствии стал важным и престижным фестивалем.

В 1982 году Рудинштейна осудили на шесть лет лишения свободы за «дачу взяток». Он вышел из тюрьмы через 11 месяцев, после чего был оправдан.

Напомним, что умер популярный актер: "последние дни превратились в ад".

Также Politeka сообщала, что скончался известный российский певец, коллеги скорбят: "потеряли душевного друга...".

А еще Politeka сообщала, что умер культовый музыкант: получил перелом и больше не поднялся.