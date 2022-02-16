Не стало известного певца и композитора, которого назвали королем диско - трагедия случилась в больнице, примечательно, что за два дня до этого его выписали.

Ушел из жизни знаменитый певец, у которого были серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на информагентство Press Trust of India.

Отмечается, индийский певец и композитор Баппи Лахири умер в возрасте 69 лет. Месяц до трагедии артист провел в больнице, а выписали его в понедельник. Во вторник состояние здоровье певца ухудшилось, и родные вызвали врача на дом. Звезду в критическом состоянии снова доставили в больницу, но реанимация не помогла. Примерно в 23.40 "король диско" скончался.

Врачи сообщили, что у Баппи Лахири были диагностированы инфекция грудной клетки и синдром обструктивного апноэ во сне.

Прощание с певцом пройдет в четверг, так как семья ждет возвращения его сына-музыканта из Лос-Анджелеса.

Примечательно, что в сентябре прошлого года ходили слухи об утрате голоса у певца, но он все отрицал.

Отметим, Баппи Лахири популяризировал диско-музыку в индийском кино в 80-х и 90-х годах. Он исполнил саундтреки к таким популярным картинам, как «Танцор диско», «Вера», «Танцуй, танцуй» и другим.

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