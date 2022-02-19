Для призначення додаткових виплат необхідно подати заяву та документи до територіального управління Пенсійного фонду.

В Україні почесні донори мають право на отримання надбавки до пенсії. Надбавка нараховується у розмірі 10% від прожиткового мінімуму. Про це повідомили юристи порталу «НаПенсии».

На даний момент така надбавка становить 239,3 гривні на місяць. Цю суму повинні додавати до основних виплат пенсіонера.

При зміні прожиткового мінімуму надбавка збільшується на різницю між старою виплатою (до підвищення) і новою (після підвищення).

Наступне підвищення, згідно з держбюджетом-2022, відбудеться з 1 липня 2022 року, коли прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць буде 2508 гривень. Надбавка донорам в цьому випадку складе 250,80 гривні.

Статус Почесного донора України може отримати людина, яка безкоштовно здала 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 разових максимальних допустимих доз плазми крові.

Для призначення додаткових виплат необхідно подати заяву та документи про нагородження нагрудним знаком "Почесний донор України" до територіального управління Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що пенсії в Україні зростуть, прийнято остаточне рішення.

Як Politeka повідомляла, кого з українців торкнеться істотне зростання виплат вже в березні.

Також Politeka писала, що з 1 березня українські пенсіонери отримають надбавку до виплат.