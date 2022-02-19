Карьеру начал как ассистент продюсера. После семи лет работы в качестве агента по поискам талантов в Affinity Artists Agency, создал свою компанию и стал актером.

Трэвис Энгл, американский актер, режиссер, продюсер, оператор и кастинг-директор умер в Лос-Анджелесе на День святого Валентина - 14 февраля. Ему было лишь 37 лет.

Об этом сообщает издание Deadline.

Уточняется, что у Трэвиса внезапно остановилось сердце, что именно послужило этому пока неизвестно.

«С большим прискорбием сообщаем вам о кончине нашего коллеги, партнера и друга Трэвиса Энгла. Жаль... Такой молодой и яркий... Он был не только семьей, но и ценным членом нашей команды с первого дня, и нам будет его очень не хватать» — говорится в сообщении агенства Trinity Artists International, занимавшегося подбором артистов для кино, ТВ и рекламы, а также модельным бизнесом.

Трэвис Энгл родился в 1984 году в Техасе. Карьеру начал как ассистент продюсера. После семи лет работы в качестве агента по поискам талантов в Affinity Artists Agency, создал свою компанию - Trinity Artists International.

Он также снялся в ситкоме "Гринго латина", выступил режиссером, продюсером и оператором сериала "Прекрасный день по соседству" и продюсером драмы "Псы на расстоянии".

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