Чтобы поступить в высшее учебное заведение абитуриентам, а также будущим магистрам нужно иметь при себе сертификаты, но бывают случаи, когда документ не используется в этом году - какой срок их действия, читайте далее.

Будущим студентам для поступления в вуз нужно иметь сертификат о внешнем независимом тестировании (ВНО, ЗНО) по необходимым для специальности предметам, а будущим магистрам - сдать единый вступительный экзамен. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Образовательный портал.

Бывают случаи, когда в этом году сертификаты не используются, и абитуриенты задумываются о сроках их действий. На сайте отмечают, что в этом году, например, поступающие могут предоставлять результаты оценивания 2022 года, или 2019-2021 годов.

С 2020 года выпускникам школ дали возможность объединить государственную итоговую аттестацию (ГИА) с ЗНО.

Для поступления на большинство специальностей нужно иметь три сертификата. Обязательной является сдача украинского языка и литературы или украинского языка. Потом высчитывается общий балл по всем предметам, чем выше коэффициент, тем больше шансов поступить.

Для поступления на магистратуру нужно сдать единственный вступительный экзамен (ЕВЭ) - так проверят знания студента на иностранный язык. В 2022-ом году можно использовать успешные результаты ЕВЭ за 2020-2021 годы.

Если сертификаты устарели, то сдавать экзамены в этом году придется снова. Для начала нужно пройти регистрацию с 1 февраля по 9 марта.

Напомним, озвучены даты пробного тестирования и проведения, о чем важно помнить

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