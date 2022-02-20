У Пенсійному фонді України пропонують зробити більше відрахування із зарплат деяких працівників, щоб запобігти схемі зі сплатою неправдивого ЄСВ.

У ПФУ пропонують один з методів боротьби з приховуванням справжніх зарплат і виплати такого ж ЄСВ. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на законопроєкт про нові ставки єдиного соцвнеску, який винесли на громадське обговорення.

Зокрема, пропонується, щоб директори компаній, які встановили собі мінімальну зарплату в 6500 грн, щомісяця платили б не мінімальні ЄСВ в 1430 грн, а втричі більше - 4290 грн.

Також зараз компаніям вигідно, що у них працювала людина з обмеженими здібностями, тим самим зменшуючи податки. У новому проєкті пропонують осіб з інвалідністю, які отримують понад 19500 грн (втричі вище мінімальної зарплати), на стандартну ставку ЄСВ в 22% від зарплати (від 4290 грн).

Зарплати, де не перевищується планка, зберігаються діючі пільгові ставки ЄСВ.

8,41% від зарплати, якщо в компанії працюють люди з обмеженими можливостями;

5,5% - для окремих організацій, де співробітників з інвалідністю не менше половини від загальної кількості;

5,3% - для всеукраїнських громадських організацій та підприємств осіб з інвалідністю, (товариства глухих, товариства сліпих тощо) де понад 50% працівників мають інвалідність.

Зазначимо, раніше у ПФУ запропонували створювати електронну версію пенсійного посвідчення у додатку "Дія". У разі подання відповідної заяви та за умови, що у реєстрі є всі необхідні відомості про людину, у тому числі її оцифроване фото, електронне пенсійне посвідчення формуватиметься автоматично.

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