У ПФУ пропонують один з методів боротьби з приховуванням справжніх зарплат і виплати такого ж ЄСВ. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на законопроєкт про нові ставки єдиного соцвнеску, який винесли на громадське обговорення.
Зокрема, пропонується, щоб директори компаній, які встановили собі мінімальну зарплату в 6500 грн, щомісяця платили б не мінімальні ЄСВ в 1430 грн, а втричі більше - 4290 грн.
Також зараз компаніям вигідно, що у них працювала людина з обмеженими здібностями, тим самим зменшуючи податки. У новому проєкті пропонують осіб з інвалідністю, які отримують понад 19500 грн (втричі вище мінімальної зарплати), на стандартну ставку ЄСВ в 22% від зарплати (від 4290 грн).
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Зарплати, де не перевищується планка, зберігаються діючі пільгові ставки ЄСВ.
- 8,41% від зарплати, якщо в компанії працюють люди з обмеженими можливостями;
- 5,5% - для окремих організацій, де співробітників з інвалідністю не менше половини від загальної кількості;
- 5,3% - для всеукраїнських громадських організацій та підприємств осіб з інвалідністю, (товариства глухих, товариства сліпих тощо) де понад 50% працівників мають інвалідність.
Зазначимо, раніше у ПФУ запропонували створювати електронну версію пенсійного посвідчення у додатку "Дія". У разі подання відповідної заяви та за умови, що у реєстрі є всі необхідні відомості про людину, у тому числі її оцифроване фото, електронне пенсійне посвідчення формуватиметься автоматично.
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