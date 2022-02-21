Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі опублікували прогноз на новий тиждень. Понеділок, 21 лютого, порадує українців весняною погодою і потеплінням. У всіх областях підніметься температура, а морози практично відступлять.
У східних регіонах буде найхолодніше. Вдень там буде близько 5-9 градусів, а вночі - -1..-3 градуси. В інших областях заморозків не очікується.
На Півдні стовпчики термометра прогріються до 9-11 градусів. Вночі очікується близько 1 градуса. У центральних областях буде 7-10 градусів вдень і 0-2 вночі.
У західних областях хоч і буде тепло (близько 8-10 градусів), але очікуються дощі. Опади увірвуться у всі західні регіони.
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Зазначимо, що вже у вівторок дощі атакують всю територію України. При цьому температурний режим в більшості регіонів вже буде по-весняному теплим. Похолодає тільки на Заході, де температура різко опуститься до 4-7 градусів.
Синоптики попереджають, що українцям рано радіти, оскільки повноцінна весна прийде в Україну лише до кінця березня. Навіть у квітні ще можливі нічні заморозки. У травні очікується багато дощів. При цьому багато опадів буде і у березні, і у квітні.
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