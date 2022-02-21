Як повідомляє Politeka.net, ведуча грузинського телеканалу "Mtavari Arkhi" Ніна Хубутія висловила підтримку нашій державі українською мовою. Її українські колеги записали в ефірі новин відповідь Грузії.
Про це повідомилп ведуча "1+1" Марічка Падалко на своїй сторінці в Instagram.
Так, Марічка Падалко під час показу новин подякувала ведучій грузинського телеканалу за підтримку — слова подяки вона озвучила українською та грузинськими мовами.
"Ми дуже цінуємо таку підтримку грузинських колег і дуже вдячні їм за це. Спасибі за підтримку і допомогу, Грузія", — заявила Марічка Падалко.
Пугачова в сукні з сіточкою нескромно показала ноги з Близького ракурсу: "Куди ви все це виставляєте?"
Трагедія з молодою актрисою-красунею потрясла Голлівуд: чоловік повідомив подробиці
"Майстер Шеф. Битва сезонів" покинули відразу два учасники, думки глядачів розділилися: "Ось тепер починається"
Пішов з життя знаменитий російський актор, колеги невтішні: "Страшно, з ким залишимося..."
Фіналіст "Холостячки" з Огневич оголосив про важливу подію в особистому житті: "Через тиждень..."
Варто нагадати, що ведуча грузинського телеканалу заявила, що Грузія підтримує Україну, і ми обов'язково переможемо агресію РФ. Крім того, вона назвала Росію — спільним ворогом України і Грузії, яка в 2008 році також стала жертвою російської агресії.
"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народу. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це — Росія. Тому ми, як ніколи, разом, і тільки разом. Обов'язково переможемо", — сказала телеведуча.
Нагадаємо, що ведуча 1+1 Падалко опублікувала щемливі кадри з місця трагедії, яка потрясла весь світ.
Як Politeka повідомляла, Марічка Падалко зворушила романтичними кадрами з чоловіком.
Також Politeka писала, що Марічка Падалко стривожила знімком з чоловіком.