Ведуча грузинського телеканалу заявила, що Грузія підтримує Україну, і ми обов'язково переможемо агресію РФ - Марічка Падалко звернулася до неї у відповідь.

Як повідомляє Politeka.net, ведуча грузинського телеканалу "Mtavari Arkhi" Ніна Хубутія висловила підтримку нашій державі українською мовою. Її українські колеги записали в ефірі новин відповідь Грузії.

Про це повідомилп ведуча "1+1" Марічка Падалко на своїй сторінці в Instagram.

Так, Марічка Падалко під час показу новин подякувала ведучій грузинського телеканалу за підтримку — слова подяки вона озвучила українською та грузинськими мовами.

"Ми дуже цінуємо таку підтримку грузинських колег і дуже вдячні їм за це. Спасибі за підтримку і допомогу, Грузія", — заявила Марічка Падалко.

Варто нагадати, що ведуча грузинського телеканалу заявила, що Грузія підтримує Україну, і ми обов'язково переможемо агресію РФ. Крім того, вона назвала Росію — спільним ворогом України і Грузії, яка в 2008 році також стала жертвою російської агресії.

"У цей тривожний час хочу висловити свою підтримку українському народу. Пам'ятаємо, що у нас є спільний ворог, і це — Росія. Тому ми, як ніколи, разом, і тільки разом. Обов'язково переможемо", — сказала телеведуча.

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