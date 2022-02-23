В Україні анонсували мобілізацію резервістів, указ вже підписаний президентом Володимиром Зеленським - стали відомі важливі нюанси.

Так, командування Сухопутних військ ЗСУ повідомляє, що призов резервістів розпочнеться вже сьогодні, 23 лютого.

Повістки прийдуть резервістам у віці від 18 до 60 років. Торкнеться це як офіцерів, так і рядових. Відзначається, що максимальний термін служби складе 1 рік.

Резервісти будуть проходити службу в тих військових частинах і за тією спеціальністю, в яких вони проходили службу до цього і підписали контракт для проходження служби в оперативному резерві.



Наприклад, якщо резервіст був водієм-механіком в в/ч А0000, то й призивати його будуть туди ж на той же пост.

Якщо резервіст з яких-небудь причин, передбачених законом, не може з'явитися на службу, то він повинен буде особисто надати підтверджуючі документи. За неявку або ігнорування призову передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Всім іншим необхідно самостійно з'явитися в свої військові частини або ТЦК і СП, по телефонному дзвінку або отримавши повістку для явки в свій ТЦК.

Важливий момент: за призваними резервістами буде зберігатися робоче місце і середньомісячна заробітна плата.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що загальної мобілізації в Україні поки не буде.

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