В Украине анонсировали мобилизацию резервистов, указ уже подписан президентом Владимиром Зеленским - стали известны важные нюансы.

Так, командование сухопутных войск ВСУ сообщает, что призыв резервистов начнется уже сегодня, 23 февраля.

Повестки придут резервистам в возрасте от 18 до 60 лет. Коснется это как офицеров, так и рядовых. Отмечается, что максимальный срок службы составит 1 год.

Резервисты будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они проходили службу до этого и подписали контракт для прохождения службы в оперативном резерве.



К примеру, если резервист был водителем- механиком в в/ч А0000, то и призывать его будут туда же на тот же пост.

Если резервист по каким-либо причинам, предусмотренным законом, не может явиться на службу, то он должен будет лично предоставить подтверждающие документы. За неявку или игнорирование призыва предусмотрена административная или уголовная ответственность.

Всем остальным необходимо самостоятельно явиться в свои воинские части или ТЦК и СП, по телефонному звонку или получив повестку для явки в свой ТЦК.

Важный момент: за призванными резервистами будет сохраняться рабочее место и среднемесячная заработная плата.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что общей мобилизации в Украине пока не будет.

Напомним, что объявлена мобилизация, но не для всех: кому из украинцев придут повестки

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