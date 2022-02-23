Як повідомляє Politeka.net, українські парламентарі в першому читанні прийняли законопроект, який передбачає вільне володіння громадянами вогнепальною зброєю. На тлі загостреної ситуації в країні і відкритої агресії з боку РФ такий закон дуже своєчасний.

Згідно законопроекту, в Україні планується впровадити Єдиний реєстр цивільної вогнепальної зброї, а також ввести посвідчення власника зброї.





Також законопроектом передбачається перелік громадян, які отримають право на володіння цивільною вогнепальною зброєю. Сюди увійдуть люди, чия професійна діяльність пов'язана з ризиками для здоров'я і життя, деякі категорії спортсменів від 18 років, громадяни від 25 років які не більше двох разів притягувалися до відповідальності за адміністративні правопорушення, а також громадяни від 18 років, які пройшли відповідне навчання по поводженню зі зброєю.

У той же час, законопроект передбачає заборону на цивільну вогнепальну зброю для людей з медичними протипоказаннями, осіб з непогашеною судимістю за кримінальні злочини, людей з адміністративними правопорушеннями за останній рік, і для людей, які за рішенням суду не маю права носити зброю.

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