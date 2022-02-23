Зінченко розмістив емоційну публікацію на захист цілісності України

Те, як український футболіст Олександр Зінченко досить різко висловився про ситуацію, що склалася навколо його рідної країни, дарма, що зараз знаходиться не в Україні, оскільки грає за "Манчестер Сіті", але за це навіть отримав похвалу від росіян, можна побачити в його пості, в соцмережі Instagram.

Нагадаємо - днями влада Росії визнала незалежність так званих "ЛНР/ДНР", після чого були введені російські війська на Донбас. Свого часу, Олександр Зінченко займався у футбольній академії "Шахтар", і з цієї причини, цілком логічно, вважає цей регіон своїм другим домом.

За словами Зінченка, зараз весь цивілізований світ стурбований ситуацією в Україні, і він теж не може залишатися в стороні, намагаючись донести власну думку про те, що ніхто і ніколи не привласнить його країну:

Втім, цікава не тільки публікація Олександра, а й реакція російського бійця "UFC", Мухаммада Мокаєва, теж проживає у Великобританії. Він лаконічно, але з достатнім красномовством написав тільки одне слово: "Чоловік".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Дочка загиблого українського патріота написала листа Єлизаветі другій.

Також раніше ми інформували про те, що, коли в Україні оголосять про введення надзвичайного стану.

А до цього наш портал повідомляли про те, що у Верховній Раді дозволили вільне володіння вогнепальною зброєю.