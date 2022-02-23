Зінченко розмістив емоційну публікацію на захист цілісності України
Те, як український футболіст
Нагадаємо - днями влада Росії визнала незалежність так званих "ЛНР/ДНР", після чого були введені російські війська на Донбас. Свого часу, Олександр Зінченко займався у футбольній академії "Шахтар", і з цієї причини, цілком логічно, вважає цей регіон своїм другим домом.
За словами Зінченка, зараз весь цивілізований світ стурбований ситуацією в Україні, і він теж не може залишатися в стороні, намагаючись донести власну думку про те, що ніхто і ніколи не привласнить його країну:
Галкін засвітив їх з Пугачовою дітей в гостях у зірки "Москва сльозам не вірить: "Лізавета така смішнюча!"
"Знайте, я вас ненавиджу": 14-річна дівчинка кинулася під поїзд, записавши відео
Ведучий шоу" Маска "Остапчук, не підбираючи слів, висловив свою думку про те, що відбувається в Україні: "За нами правда"
Трирічний малюк у Києві проковтнув годинник: лікарі зробили все, що могли
Актриса з РФ приїхала до Києва і висловилася про загрозу: "Дуже люблю свою країну, але..."
Втім, цікава не тільки публікація Олександра, а й реакція російського бійця "UFC", Мухаммада Мокаєва, теж проживає у Великобританії. Він лаконічно, але з достатнім красномовством написав тільки одне слово: "Чоловік".
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що Дочка загиблого українського патріота написала листа Єлизаветі другій.
Також раніше ми інформували про те, що, коли в Україні оголосять про введення надзвичайного стану.
А до цього наш портал повідомляли про те, що у Верховній Раді дозволили вільне володіння вогнепальною зброєю.