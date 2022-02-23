Секретар РНБО Олексій Данилов 23 лютого звернувся до Верховної Ради, щоб ввести по всій країні режим надзвичайного стану, повідомляє Politeka.net. Примітно, що в Луганській і Донецькій областях вже давно діє особливий режим.

Дане питання розглянуть депутати 23 лютого, і остаточне рішення буде прийнято приблизно о 17.00-18.00.

На сайті НБУ повідомили, що в разі введення надзвичайного стану банківська система буде працювати у звичайному режимі. Це стосується всіх платіжних систем, доступу до коштів і роботи банків.

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У НБУ достатньо резервів для підкріплення банків готівкою.

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Голова правління НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю Reuters повідомив, що Нацбанк не вводитиме жодних адміністративних обмежень щодо обігу гривні та її обмінного курсу. На його думку, будь-які обмеження навпаки викличуть ажіотаж. 28 млрд дол. - складають міжнародні валютні резерви, що дозволяють банку робити інтервенції для згладжування коливань на ринку.

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Нацбанк продовжує реалізовувати політику плаваючого курсу. Шевченко зазначив, що з початку 2022 року курс національної валюти знизився на 6% через відтік 600 млн дол. іноземного капіталу за рахунок виведення грошей з ОВДП і збільшення попиту на валюту імпортерами енергоносіїв.