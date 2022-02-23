Російський "Північний потік-2" більше не отримуватиме підтримку від фонду, який створили спеціально для обходу санкцій
Про те, що "Фонд захисту клімату і навколишнього середовища"("Stiftung Klima-und Umweltschutz MV"), вирішив більше жодним чином не допомагати російському газопроводу в обході фінансових та інших обмежень, введених США, пише німецьке видання "
Зокрема, виходячи із заяви Голови Фонду, який свого часу обіймає посаду прем'єр-міністра землі Мекленбург-Передня Померанія Ервін Зеллерінг(від СДПН), організація перериває сприяння "Північному потіку-2", відразу після того, як буде припинена сертифікація цього російського проєкту.
"Рада директорів погодилася, що тепер настав час нарешті взяти до уваги - розвиток ситуації вельми несприятливий. Ми, як фонд, більше не пов'язані мандатом, в якому "Парламент Земель" давав нам, в прямо обумовленому статутом пункті, можливість, всупереч санкціям США, вносити свій внесок на завершення будівництва трубопроводу", - акцентував він.
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Також, важливим є і те, що всі вищевказані ділові взаємини, були зупинені, з вечора цього вівторка, 22-го лютого.
До слова, до цього на "Politeka" писали про те, які предмети повинні бути в "евакуаційному рюкзаку" кожного українського школяра.
Також раніше ми інформували про те, що Російські боти в месенджерах, приступили до масової розсилки бійцям ЗСУ - що в повідомленнях.
А до цього наш портал повідомляли про те, як працюватимуть банки України після введення НП.