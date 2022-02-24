Дощі і мокрий сніг накриють найбільш далекосхідні області України і окупований Крим, а нічні заморозки нагадають про те, що зима ще не закінчилася.

Про те, якою буде погода в Україні в четвер, 24 лютого, розповіли синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їх прогнозом, в цей день істотних опадів не очікується. Дощі з мокрим снігом пройдуть тільки вночі в Донецькій і Луганській областях, а в окупованому Криму можливий невеликий дощ. На решті території країни буде сухо з мінливою хмарністю.

Вітер буде помірним, північно-східного напрямку. Його швидкість складе 5-10 м/с.

Вночі в Україні очікуються невеликі заморозки. Найсильніші мінуси – до -4-очікуються в Харківській області. В інших областях нічні температури коливатимуться від -2 до +4 градусів.

Вдень розкид температур в залежності від регіонів буде більш помітним. Так, у західних та центральних областях очікується від +4 до +8 градусів. На Сході і півночі буде трохи прохолодніше – від +3 до +7 градусів. Найтепліше буде на півдні країни – від +6 до +10 градусів.

Нагадаємо, опади почнуть йти з України, з'явився прогноз.

Як повідомляла Politeka, зимова погода повернеться в країни, атакувавши західні регіони.

Також Politeka писала, що синоптики попередили українців про небезпеку у зв'язку з негодою.