О том, какой будет погода в Украине в четверг, 24 февраля, рассказали синоптики Укргидрометцентра.
Согласно их прогнозу, в этот день существенных осадков не ожидается. Дожди с мокрым снегом пройдут только ночью в Донецкой и Луганской областях, а в оккупированном Крыму возможен небольшой дождь. На остальной территории страны будет сухо с переменной облачностью.
Ветер будет умеренным, северо-восточного направления. Его скорость составит 5-10 м/с.
Ночью в Украине ожидаются небольшие заморозки. Самые сильные минусы – до -4 – ожидаются в Харьковской области. В остальных областях ночные температуры будут колебаться от -2 до +4 градусов.
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Днем разброс температур в зависимости от регионов будет более заметнім. Так, в западных и центральных областях ожидается от +4 до +8 градусов. На востоке и севере будет чуть прохладнее – от +3 до +7 градусов. Теплее всего будет на юге страны – от +6 до +10 градусов.
Напомним, осадки начнут уходить из Украины, появился прогноз.
Как сообщала Politeka, зимняя погода вернется в страны, атаковав западные регионы.
Также Politeka писала, что синоптики предупредили украинцев об опасности в связи с непогодой.