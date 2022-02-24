У Києві оголосили про введення комендантської години - тепер у нічний час переміщення по місту обмежено, і вже відомі деталі, до такого ж методу вдалися і в іншій області.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про перекриття бетонними плитами і конструкціями ключові в'їзди в місто, таким чином, у важкої техніки не буде можливості в'їхати. Про це глава Києва написав у своєму Телеграм-каналі, пише Politeka.net.

За інформацією мера столиці, комендантська година діятиме з 22:00 до 7:00. У цей час не працюватиме громадський транспорт. При цьому станції метрополітену будуть доступні у вигляді укриття в цілодобовому режимі.

Віталій Кличко закликав киян повертатися додому, і лише за крайньої необхідності здійснювати рух у зазначений час, зокрема, працівникам змін підприємств критичної інфраструктури. При собі потрібно обов'язково мати документи, що засвідчують особу.

Примітно, що в Черкаській області також ввели комендантську годину перебувати на вулиці та інших громадських місцях буде заборонено з 22:00 до 6:00. Про це передає голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

"Прошу з розумінням до цього поставитися. Це вимушені заходи з вашої безпеки!",- зазначив чиновник.

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