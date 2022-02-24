Як повідомляє Politeka.net, з посиланням на місцеве видання ОГО, рівняни масово прийшли здавати кров на міську станцію переливання крові. У приміщенні медзакладу утворилися черги з бажаючих стати донорами.
Повідомляється, що працівники станції переливання крові працювали в практично в безперервному режимі, приймаючи донорів. Люди стовпилися не тільки біля реєстратури, а й на вході біля гардеробу. До слова, гардеробниця розводила руками, показуючи на наповненість вішалок з речами людей, які прийшли поділитися своєю кров'ю.
Очевидно, такий ажіотаж пов'язаний з виступом президента України Володимира Зеленського, який на одному зі своїх брифінгів у четвер, 24 лютого, закликав громадян ставати донорами крові.
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"Будь ласка, прошу, приєднуйтесь, ставайте донорами крові для наших захисників", - сказав шоловнокомандувач у своєму зверненні до народу.
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