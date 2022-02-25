Українцям стали розсилати листи з прикріпленими файлами, не виключено застосування такого методу і в месенджерах. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що ворожі сили намагаються отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.
Громадян України закликають не відкривати такі листи та повідомлення і пам'ятати про кібергігієн!
"Бережіть свої життя і Україну!",- написали автори публікації.
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Зазначимо, раніше міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосити війну російській владі, в тому числі, через повномасштабне вторгнення в Україну.
У повідомленні, розміщеному в Твіттері, йдеться, що операції спрямовані проти російського уряду, але торкнуться і приватний сектор.
Хакери обіцяли розповісти правду про колективні дії Росії. Відзначаються, що вони в курсі - народу РФ зазнає труднощів, побоюючись репресій. Всі дії будуть спрямовані тільки проти дій російського уряду і Путіна.
Нагадавши, російських окупантів захопили в полон
Як повідомляла Politeka, російських окупантів взяли в полон, кадри кинутої ворожої техніки
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