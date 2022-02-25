Проти українців почалася фішингова атака-розкрито, що потрібно робити в такому випадку, людям нагадали про кібергігієну і закликали берегти свої життя.

Українцям стали розсилати листи з прикріпленими файлами, не виключено застосування такого методу і в месенджерах. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що ворожі сили намагаються отримати доступ до електронних пристроїв українців для збору великого масиву інформації.

Громадян України закликають не відкривати такі листи та повідомлення і пам'ятати про кібергігієн!

"Бережіть свої життя і Україну!",- написали автори публікації.

Зазначимо, раніше міжнародна мережа хакерів The Anonymous оголосити війну російській владі, в тому числі, через повномасштабне вторгнення в Україну.

У повідомленні, розміщеному в Твіттері, йдеться, що операції спрямовані проти російського уряду, але торкнуться і приватний сектор.

Хакери обіцяли розповісти правду про колективні дії Росії. Відзначаються, що вони в курсі - народу РФ зазнає труднощів, побоюючись репресій. Всі дії будуть спрямовані тільки проти дій російського уряду і Путіна.