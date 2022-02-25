Російські окупанти використовують українську військову техніку і наділи українську форму - ця інформація вимагає поширення, розкриті деталі.

На сторінці Операції об'єднаних сил з'явилася важлива інформація, в якій повідомляється, що ворог використовує військову техніку українських військових. Зокрема, вороги використовують два ББМ "Козак", три КрАЗи і ГАЗ-66. Державні номери техніки: 6-163, 6-164, АИ597G, АИ596G.

Техніка була захоплена в Національній гвардії України, для глибокого проникнення в тил українських позицій.

Крім цього, вороги одягнені у військову форму ЗСУ.

Громадян попросили бути пильними і повідомляти будь-яку інформацію правоохоронним органам.

Зазначимо, станом на 7.00 25 лютого в Донецькому оперативному районі ситуація залишається контрольованою. Російські війська продовжують обстрілювати позиції Об'єднаних сил, міста та об'єкти цивільної інфраструктури.

Відомо, що українські захисники завдали артилерійські удари по вогневих позиціях і скупченнях російської техніки.

Об'єднані сили впевнено утримують свої позиції і дають гідну відсіч загарбникам.

Крім того, близько Старобільська українські артилеристи завдали шкоди окупантам, розбивши артилерією колону російської техніки до переправи через річку Айдар, ворог відступив.

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