В окупованому Чорнобилі зафіксували підвищення рівня радіації: що це означає

Як пише Politeka.net, у Державній інспекції ядерного регулювання України повідомили, що за даними автоматизованої системи радіаційного контролю в зоні відчуження зафіксовано підвищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання. Встановити причини змін радіаційного фону у відомстві поки не мають можливості, так територія була захоплена російськими окупантами.

Пізніше з'явилася оновлена інформація від Державної інспекції ядерного регулювання України, яку опублікували на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що порушення радіаційного фону пов'язують зі змінами у верхньому шарі ґрунту, а до цього могло призвести велике скупчення і пересування військової техніки окупантів. Також через це в повітря піднявся шар радіоактивного пилу, який призвів до змін радіаційного фону, який і був зафіксований датчиками Аскро.

"Стан ядерних установок та інших об'єктів ЧАЕС-без змін", - йдеться в повідомленні відомства в Facebook.

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