Прес-служба Сухопутних військ ЗСУ повідомила, що підрозділ оперативного командування "Північ" знищив близько 20 одиниць російських танків. Втрати живої сили уточнюються.

Також підрозділ "Північ" знищив колону ворожої техніки, яка рухалася з боку смт Ріпки на Чернігів. Втрати близько 10-15 одиниць техніки.

Зазначимо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович проінформував, що найбільш небезпечна ситуація зараз - на північний захід від Києва. На Чернігівщині, Сумщині та біля Харкова наступ противника зупинено.

На чернігівському напрямку, за словами Арестовича, українські війська призупинили наступ противника. В даний час активні бойові дії там не ведуться. Ворог накопичує резерви.

Також він зазначив, що вранці було кілька повітряних ударів, у тому числі по Києву.

"Наші сили ППО збили дві крилаті ракети і один літак типу Су-27. Льотчик потрапив у полон, зараз його допитують", – повідомив він.

Також були нанесені авіаудари по місту Рівне, по аеродрому Білої Церкви і по Василькову на Київщині. Число ударів зменшується, що вказує на те, що запаси ракет у противника закінчуються, зауважив радник керівника Офісу президента.

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