Український ведучий і шоумен Сергій Притула звернувся до російських телезірок із закликом діяти, а не тільки писати в соцмережах.

Притула, який із вторгненням Росії в Україну, зайнявся волонтерством, записав потужне звернення. Відповідне відео опубліковано в Фейсбук.

"Робіть репост, відзначайте росіян", - закликав Притула. За його словами, це відео він записав спеціально для російських зірок телебачення і шоубізнесу, з якими неодноразово перетинався на знімальних майданчиках (з кимось за часів Comedy Club, а з кимось на Новому каналі).

Притула зазначив, що всі, хто приїжджав до України, говорили, як їм подобається український народ, мова і т. д.

"Зараз так вийшло, що ваша країна вбиває наших громадян. І зараз саме той час, коли треба витягнути язик з *пи і почати щось робити", - звернувся ведучий до російських колег.

Притула додав, що недостатньо писати про свій сором і біль в соцмережах - потрібно діяти.

"І якщо ви не будете нічого робити, на ваших руках буде не тільки кров українців, а й кров ваших російських хлопців, яких ми зараз вбиваємо в Україні. Блокуйте військові частини, виходьте на вулиці, виводьте своїх прихильників або заткніться", - різко заявив Притула.

Нагадаємо, Зеленський у своєму новому зверненні звернувся до європейських голів з приводу вторгнення Росії в Україну: "Упевнений, ви це бачите... Вся Європа. Але ми не бачимо цілком, що ви збираєтеся з цим робити, як збираєтеся захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні".

Нагадаємо, Зеленський екстрено звернувся до президента Росії: "щоб зупинити..."

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