Як повідомляє Politeka.net, сьогодні стало відомо, що банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні. Така
Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати банки, що знаходяться під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "міжнародний резервний БАНК" (далі – АТ "Міжнародний резервний БАНК"), яке на 100% належить ПАТ "Сбербанк Росії" , і публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний, який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "веб. РФ"
Згідно із заявою від Голови Національного банку України Кирила Шевченка, поки ЗС України захищає країну від російської агресії, в Центральному банку не можуть дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні і оперувати грошима українців.
Право приймати такі рішення управлінню Національного банку надає Постанова від 24 лютого 2022 р. № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану".
В окупованому Чорнобилі зафіксували підвищення рівня радіації: що це означає
Російських окупантів взяли в полон, кадри кинутої ворожої техніки: що відомо на ранок
Попадання ВОП в багатоповерхівку Києва, що відомо: подробиці і кадри з місця
Трагедією обернулося святкування дня народження в Києві: з'явилися сумні кадри з місця
Трирічний малюк у Києві проковтнув годинник: лікарі зробили все, що могли
Також ми писали, кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які російські загарбники залишають на дорогах. Відзначається, що фотографувати мітки потрібно обов'язково через бот. Також необхідно додавати геометку. Після цього "точка" потрапляє в базу на Google Maps.
Також через бот українці можуть передавати інформацію про переміщення ворогів, їх техніки і цілевказівників.
Нагадавши, вибухи чутні в центрі Києва, з'явилися кадри: що відомо зараз
Як повідомляла Politeka, героїчний вчинок молодого матроса сколихнув всю Україну: підірвав міст і загинув, зупинивши окупантів
Також Politeka писала, що російських окупантів взяли в полон, кадри кинутої ворожої техніки