У Центральному банку не можуть дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні і оперувати грошима українців.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні стало відомо, що банки держави-агресора більше не працюватимуть в Україні. Така інформацію представив Національний банк України сьогодні, 25-го лютого.

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію і ліквідувати банки, що знаходяться під контролем Російської Федерації: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "міжнародний резервний БАНК" (далі – АТ "Міжнародний резервний БАНК"), яке на 100% належить ПАТ "Сбербанк Росії" , і публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний, який на 99,77% належить державній корпорації розвитку "веб. РФ"

Згідно із заявою від Голови Національного банку України Кирила Шевченка, поки ЗС України захищає країну від російської агресії, в Центральному банку не можуть дозволити, щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні і оперувати грошима українців.

Право приймати такі рішення управлінню Національного банку надає Постанова від 24 лютого 2022 р. № 19 "Про особливості припинення діяльності банків в умовах воєнного стану".

Також ми писали, кіберполіція створила спеціальний бот для повідомлень про виявлені мітки, які російські загарбники залишають на дорогах. Відзначається, що фотографувати мітки потрібно обов'язково через бот. Також необхідно додавати геометку. Після цього "точка" потрапляє в базу на Google Maps.