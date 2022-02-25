За кілька днів інтервенції в Україні буде знищено стільки ж російських військових, скільки за дві чеченські війни.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до співгромадян на своїй сторінці в Facebook ввечері 25-го лютого. Також він звернувся до російських матерів, дружин і подруг російських офіцерів.

За словами міністра, понад 40 годин відсічі російським окупантам довели, що у нас найпотужніша армія Європи і безстрашний народ. Наші захисники та захисниці кожну хвилину своєї героїчної боротьби змінюють ставлення до України у світі. Це збільшує підтримку.

"Українці зараз борються за майбутнє, якого давно заслуговували. Як своє, так і всієї Європи. Ми обов'язково переможемо!» - написав Олексій Резніков у Фейсбуці.

Після він звернувся до жителів Російської Федерації – до дружин, матерів, подруг російських солдатів і офіцерів.

«За кілька днів інтервенції в Україні буде знищено стільки ж російських військових, скільки за дві чеченські війни. Безліч. Безліч. Правитель Росії став вбивцею. Вбивцею не тільки українців, а й росіян.

Ми знаємо, що зараз в армію по всій Росії терміново забирають зовсім хлопчаків. Що готуються перекинути призовників без мінімальних бойових навичок. Що конрактникам не говорять, куди вони прямують по суті. І що їх чекає.

Ховайте своїх близьких, якщо вони вам дороги. Не відправляйте їх на вірну смерть! Їх вбиватимуть з кожного вікна в кожному з українських міст. Виходьте на вулиці. Вимагайте зупинити війну. Вимагайте вивести російську армію з України. Не бійтеся! Правда, на вашому боці. Тепер ви ще можете все змінити, щоб не шкодувати потім. Коли вся інформація про військові злочини Кремля розкриється, Ваші близькі будуть Вам дуже вдячні» - висловився Міністр оборони Олексій Резніков.

Нагадавши, у МВС звернулися до українців з важливим проханням: "якщо ви бачите, як..."

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