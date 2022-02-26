Після російського вторгнення військ у Києві та Харкові, де йдуть запеклі бої за незалежність України, активізувалися мародери.

Як пише Politeka.net, Україна обороняється третій день від російської армії, яка веде наступальну війну. Найзапекліші бої зараз проходять у Києві та Харкові, де Путін віддав наказ використовувати всі види озброєнь. Поки люди сидять у притулках, на вулицях активізувалися мародери.

У Харкові, як можна помітити за опублікованими кадрами, хтось проник в сигаретний кіоск.

А в соціальних мережах повідомляють, що по Києву хочуть і позначають квартири, в які можна проникнути, так як власники відсутні.





"Києва. По багатоквартирних будинках почали ходити ліві люди по поверхах. Витягуйте папірці і записки зі своїх дверей і сусідів, це позначки, якщо хтось в квартирі чи ні",-було написано на скрині.

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