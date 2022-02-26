Как пишет Politeka.net, Украина обороняется третий день от российской армии, которая ведет наступательную войну. Самые ожесточенные бои сейчас проходят в Киеве и Харькове, где Путин отдал приказ использовать все виды вооружений. Пока люди сидят в убежищах, на улицах активизировались мародеры.
В Харькове, как можно заметить по опубликованным кадрам, кто-то проник в сигаретный киоск.
А в социальных сетях сообщают, что по Киеву хотят и помечают квартиры, в которые можно проникнуть, так как владельцы отсутствуют.
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"Киев. По многоквартирным домам начали ходить левые люди по этажам. Вытаскивайте бумажки и записки из своих дверей и соседей, это пометки, если ли кто-то в квартире или нет", - было написано на скрине.
Напомним, в Киеве расширили время комендантского часа: мэр Кличко срочно обратился к жителям столицы
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