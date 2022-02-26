Украинские защитники задержали очередного оккупанта и дали ему возможность пообщаться с родителями.

Росскийский оккупант рассказал родителям, что он воюет в Украине, передает "Апостроф".

Его родные были крайне удивлены, а на их вопрос, как он оказался в Украине, ответил, что он не знал, куда их вместе с сослуживцами отправляют.

– Мам, я в плену

– Где?

– На Украине в плену

– Зачем ты туда поехал?

– Я не знаю, нас подняли и сказали ехать. Все поехали.

Ранее сообщлось, что Ряд российских знаменитостей решили поддержать решения президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.

В частности, известная российская телеведущая Тина Канделаки назвала предателями тех, кто выступил против нападения на Украину, и упрекнула тех, кому стыдно за Россию.

Напомним, Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине: "Мы сломали их замысел".

Как сообщала Politeka, героический поступок молодого матроса всколыхнул всю Украину: подорвал мост и погиб, остановив оккупантов

Также Politeka писала, что российских оккупантов взяли в плен, кадры брошенной вражеской техники