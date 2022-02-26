Росскийский оккупант рассказал родителям, что он воюет в Украине, передает "Апостроф".
Его родные были крайне удивлены, а на их вопрос, как он оказался в Украине, ответил, что он не знал, куда их вместе с сослуживцами отправляют.
– Мам, я в плену
– Где?
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– На Украине в плену
– Зачем ты туда поехал?
– Я не знаю, нас подняли и сказали ехать. Все поехали.
Ранее сообщлось, что Ряд российских знаменитостей решили поддержать решения президента России Владимира Путина начать полномасштабную войну против Украины.
В частности, известная российская телеведущая Тина Канделаки назвала предателями тех, кто выступил против нападения на Украину, и упрекнула тех, кому стыдно за Россию.
Напомним, Зеленский раскрыл планы Кремля по Украине: "Мы сломали их замысел".
Как сообщала Politeka, героический поступок молодого матроса всколыхнул всю Украину: подорвал мост и погиб, остановив оккупантов
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