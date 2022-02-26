Як повідомляє Politeka.net, з сьогодні, 26-го лютого, комендантська година в Києві по 28 лютого діятиме з 17:00 до 08:00. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.
«Для більш ефективної оборони столиці та безпеки її жителів з сьогоднішнього дня, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00» - сказано в заяві.
Також Кличко попередив, що всі цивільні особи, що знаходяться на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Крик душі Юлії Саніної з The Hardkiss після обстрілу Києва: "Припиніть дивитися російське ТБ"
Притула потужно звернувся до російських артистів: "Виходьте на вулиці, виводьте своїх прихильників або заткніться"
Танк у Києві розчавив авто з чоловіком всередині, чути постріли: кадри
Наталія Могилевська звернулася до українців з несподіваною вимогою: "До біса ці..."
Рух власним транспортом без спеціальних перепусток заборонено. Таку інформацію представили в КМДА.
"Всі цивільні, які будуть на вулиці в цей час, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп. У разі повітряної тривоги потрібно пройти найближчим Укриття - в тому числі і на станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори".
У мережі також з'явилися фото порожніх вулиць міста з настанням 17.00:
Ми також писали, російські війська третій день намагаються захопити Україну. Кілька днів тому, 24 лютого, Володимир фактично оголосив війну Україні, вторгнувшись з боку Росії та Білорусі. Прес-служба "Укравтодору" звернулася до українців, давши слушну пораду.
Нагадавши, ворожа авіація скидає вибухонебезпечні іграшки: Заява влади
Також Politeka повідомляла, що в офісі президента прокоментували відмову від переговорів з росіянами
А ще Politeka писала, що Каменських жорстко звернулася до росіян, присоромивши їх за дії Путіна