Як повідомляє Politeka.net, з сьогодні, 26-го лютого, комендантська година в Києві по 28 лютого діятиме з 17:00 до 08:00. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

«Для більш ефективної оборони столиці та безпеки її жителів з сьогоднішнього дня, 26 лютого 2022 року, комендантська година діятиме з 17:00 до 08:00» - сказано в заяві.

Також Кличко попередив, що всі цивільні особи, що знаходяться на вулиці в період комендантської години, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп ворога.

Рух власним транспортом без спеціальних перепусток заборонено. Таку інформацію представили в КМДА.

"Всі цивільні, які будуть на вулиці в цей час, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп. У разі повітряної тривоги потрібно пройти найближчим Укриття - в тому числі і на станції метро. У разі необхідності на станціях можуть бути опущені гермозатвори".

У мережі також з'явилися фото порожніх вулиць міста з настанням 17.00:

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