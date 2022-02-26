Как сообщает Politeka.net, с сегодняшнего дня, 26-го февраля, комендантский час в Киеве по 28 февраля будет действовать с 17:00 до 08:00. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

«Для более эффективной обороны столицы и безопасности ее жителей с сегодняшнего дня, 26 февраля 2022 года, комендантский час будет действовать с 17:00 до 08:00» - сказано в заявлении.

Также Кличко предупредил, что все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

Движение собственным транспортом без специальных пропусков запрещено. Такую информацию представили в КГГА.

«Все гражданские, которые будут на улице в это время, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп. В случае воздушной тревоги нужно пройти в ближайшее укрытие — в том числе и на станции метро. В случае необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы».

В сети также появились фото пустых улиц города с наступлением 17.00:

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