Міністр цифрової трансформації заявив, що Україна створює IT-армію, куди можуть долучитися всі охочі. Оперативні завдання будуть викладати тут.
«Завдання знайдуться для всіх. Продовжуємо боротися на кіберфронті», - йдеться у повідомленні.
Крім того, кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування сервісів дезінформації. Про це повідомила прес-служба МВС України на своєму Telegram-каналі.
За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.
Користувачам чат-боту будуть направлені детальні інструкції щодо блокування кожного із сервісів.
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В чат-бот варто направляти виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.
В Telegram-канал будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.
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