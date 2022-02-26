Україна створює IT-армію для боротьби з вторгненням Росії.

Міністр цифрової трансформації заявив, що Україна створює IT-армію, куди можуть долучитися всі охочі. Оперативні завдання будуть викладати тут.

«Завдання знайдуться для всіх. Продовжуємо боротися на кіберфронті», - йдеться у повідомленні.

Крім того, кіберполіція розробила Telegram чат-бот для блокування сервісів дезінформації. Про це повідомила прес-служба МВС України на своєму Telegram-каналі.

За допомогою боту можна заблокувати Telegram-канали, YouTube-канали, Facebook-групи, Instagram-профілі, які розповсюджують дезінформацію, а також інформацію щодо місць дислокацій ЗСУ.

Користувачам чат-боту будуть направлені детальні інструкції щодо блокування кожного із сервісів.

В чат-бот варто направляти виявлені ресурси для їх перевірки та подальшого блокування.

В Telegram-канал будуть надсилатися диверсійні ресурси для блокування та детальні інструкції як це зробити.

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