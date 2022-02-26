Як пише Politeka.net, у Генеральному штабі ЗСУ ввечері 26-го лютого підвели підсумки третього дня боротьби з російськими окупантами. Подробиці повідомила прес-слубжа Генерального штабу ЗСУ на сторінці у Фейсбук.

Повідомляється, що протягом доби окупанти втратили три Су-30 см, 11 вертольотів, два Су-25, два Іл-76МД, колону техніки та ешелон з пальним.

Протиповітряна оборона Повітряних Сил продовжує завдавати суттєвих втрат авіації, бронетехніці та живій силі противника. Протягом поточної доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 і ще один військово-транспортний Іл-76 МД з десантом окупантів.

Ворожу техніку знищували винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 і Бук М-1.

Фронтовий бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М одним заходом розгромив колону з 20 одиниць військової техніки.

Також відзначається хороша робота безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТВ-2, який знищив цілий залізничний ешелон з паливно-мастильними матеріалами.

Ми писали, Україна майже повних три доби бореться з окупаційними військами Росії. Кілька років тому президент РФ Володимир Путін оголосив Україні війну, після чого віддав наказ наступати з боку Білорусі, Росії і Чорного моря.

Бліцкриг російських військ провалився і українська армія, а також добровольці дають гідну відповідь окупантам з Росії. Але як виявилося, не тільки українська армія знищує противника. Противник знищує ще й сам себе.

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