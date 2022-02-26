Как пишет Politeka.net, в Генеральном штабе ВСУ вечером 26-го февраля подвели итоги третьего дня борьбы с российскими оккупантами. Подробности сообщила пресс-слубжа Генерального штаба ВСУ на странице в Фейсбук.

Сообщается, что в течение суток оккупанты потеряли три Су-30 см, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76мд, колонну техники и эшелон с горючим.

Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации кафиров, бронетехнике и живой силе противника. В течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов.

Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.

Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники.

Также отмечается хорошая работа беспилотного авиационного комплекса Байрактар ​​ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.

Мы писали, Украина почти полных трое суток сражается с оккупационными войсками России. Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин объявил Украине войну, после чего отдал приказ наступать со стороны Беларуси, России и Черного моря.

Блицкриг российских войск провалился и украинская армия, а также добровольцы дают достойный ответ оккупантам из России. Но как оказалось, не только украинская армия уничтожает противника. Противник уничтожает еще и сам себя.

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