Как пишет Politeka.net, в Генеральном штабе ВСУ вечером 26-го февраля подвели итоги третьего дня борьбы с российскими оккупантами. Подробности сообщила пресс-слубжа Генерального штаба ВСУ на странице в Фейсбук.
Сообщается, что в течение суток оккупанты потеряли три Су-30 см, 11 вертолетов, два Су-25, два Ил-76мд, колонну техники и эшелон с горючим.
Противовоздушная оборона Воздушных Сил продолжает наносить существенные потери авиации кафиров, бронетехнике и живой силе противника. В течение текущих суток российские оккупационные войска потеряли по меньшей мере 11 вертолетов разных типов, три истребителя Су-30 СМ, 2 штурмовика Су-25 и еще один военно-транспортный Ил-76 МД с десантом оккупантов.
Вражескую технику уничтожали истребители Су-27, боевые расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и Бук М-1.
"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем
Крик души Юлии Саниной из The Hardkiss после обстрела Киева: "Прекратите смотреть российское ТВ"
Потап обнародовал тяжелые кадры, как танк РФ в Киеве раздавил авто с человеком: "Мы не простим вам"
Зеленский экстренно обратился к президенту России: "Чтобы остановить..."
Крик души судьи "Мастер Шеф" Мартыновской после визита к родителям: "Это просто..."
Фронтовый бомбардировщик украинских Воздушных Сил Су-24М одним мероприятием разгромил колонну из 20 единиц военной техники.
Также отмечается хорошая работа беспилотного авиационного комплекса Байрактар ТВ-2, который уничтожил целый железнодорожный эшелон с горюче-смазочными материалами.
Мы писали, Украина почти полных трое суток сражается с оккупационными войсками России. Несколько лет назад президент РФ Владимир Путин объявил Украине войну, после чего отдал приказ наступать со стороны Беларуси, России и Черного моря.
Блицкриг российских войск провалился и украинская армия, а также добровольцы дают достойный ответ оккупантам из России. Но как оказалось, не только украинская армия уничтожает противника. Противник уничтожает еще и сам себя.
Напомним, украинцам рассказали, как приблизить победу, не выходя из дома
Также Politeka сообщала, что Денис Монастырский рассказал, как украинцы защищаются от РФ
А еще Politeka писала, что украинцы ярко встретили войска Путина, фото