Министр внутренних дел Денис Монастырский вместе с президентом Владимиром Зеленским и другими первыми лицами государства лично участвует в защите столицы от российских военных преступников.

"Поздравляю всех. Я в Киеве. Работаем и организовываем полностью оборону от ДРГ, выдачу оружия. Выдано более 25 тыс. единиц оружия и около 10 млн патронов, РПГ, гранат. Киев однозначно будет защищаться! Защищаться и сражаться до последнего! Хочу отметить самоорганізованість наших людей – не только в Киеве, а по всей Украине. Горжусь и вижу, как люди защищают свои города, свои села, свои улицы, свои дома. Самоорганизовываются, чтобы не было никаких мародерств и грабежа, потому что полиция сейчас работает, в том числе, и над противодействием ДРГ", – сообщил министр внутренних дел.

Также Денис Монастырский рассказал, что столица имеет надежный тыл с военными.

"Совместно с военными мы формируем надежный тыл обороны. Спасибо всем нашим пограничникам, которые первыми встретили бой, нашим нацгвардейцам, нашим полицейским, нашим спасателям. А также всем, кто взялся за оружие, – свободным гражданам свободной страны. Украина сегодня-это мы. И мы - это Украина. И МЫ ВЫСТОИМ! Слава Украине!", – обратился Денис Монастырский.