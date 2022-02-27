Як повідомляє Politeka.net, українці показують приклад безстрашності та героїзму під час війни. У багатьох населених пунктах люди зупиняють російські танки голими руками. Відео з героїзмом наших людей були показані в багатьох Телеграм-пабліках і на сторінках Facebook.
Так, у місті Бахмач Чернігівської області пройшла колона ворожої техніки. Місцеві жителі намагалися самостійно зупинити колону і переконати російських військових не рухатися в бік Києва.
Замість того, щоб розійтися і сховатися по домівках, вийшли до росіян і кричали в їхній бік "Куди ви їдете?", "Геть з нашої країни!", "Їдьте до своїх дружин!", "Вас тут не чекають!". Один з чоловіків намагався перекрити дорогу танкам своїм тілом. Однак техніка проїхала, військові РФ зробили кілька пострілів у повітря.
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Тим часом у Корюківці Чернігівської області, місцеві жителі зупинили колону російських військ і переконали їх відійти від міста. За даними міської влади, ворожа техніка зупинилася на в'їзді до Корюківки і далі рух не продовжує.
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