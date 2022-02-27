Зараз від дій кожного з нас залежить доля України! Ми обов'язково переможемо! Тому що ми на своїй землі!

Російські війська почали атакувати Україну 24 лютого. Вже четвертий день тривають бої - окупанти обстрілюють наші міста, мирне населення і намагаються прорвати оборону українських міст.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook.

СБУ повідомляє, що російські війська несуть величезні втрати. Українські ППО збили кілька літаків з російським десантом. Тим часом бійці спецпідрозділу "Альфа" знищують окупантів. Всі співробітники СБУ - від контррозвідки до кіберспеціалістів - 24/7 захищають Україну

Не дрімають і європейські країни, які виявляють підтримку Україні. Так, держави Заходу відключають РФ від платіжної системи SWIFT і готують нові санкції.

Хакери також не залишилися осторонь: через хакерські атаки не працюють сайти Кремля, Міноборони РФ, Роскомнагляду та інших ресурсів.

Крім того, в різних країнах люди виходять на акції протесту проти війни.

"ВСЯ Україна бореться проти ворога!",- додали в СБУ.

Прямо зараз кожен українець може допомогти, чим може. Наприклад, повідомляйте через офіційний чат-бот в Telegram @stop_russian_war_bot про російські війська, техніку і ворожих ДРГ. Пересування українських військ навпаки не світимо.

Також беріть участь в затриманні ворожих диверсантів і коригувальників, а також знищуйте мітки ворожих ДРГ скрізь, де їх виявили.

Демонтуйте дорожні знаки з покажчиками напрямків руху, щоб ворогові було складніше орієнтуватися на місцевості. У координації з військовими та представниками територіальної оборони облаштовуйте завали та барикади на важливих дорогах

Є можливість підотовити коктейлі Молотова за інструкціями, оприлюдненими на перевірених українських ресурсах.

Можна стати донором крові на потреби поранених і допомагати лікарям.

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