Арестович зазначив, що зараз практично по всій території спостерігається відносна тиша. Неспокійно у Волновасі, яку українські війська знову взяли потужною контратакою. Також бої йдуть на північно-західних околицях Києва - противник намагався просунутися вперед окремими групами - таким же методом, як у Харкові. Тут українські військові, використовуючи авіацію та артилерію, вели вогонь на ураження.
Частина противника розгромлена, частина висувається на північ і займає оборону на рубежах 15-20-40 км від Києва, таким чином, щоб наша артилерія туди не дістала. Арестович підкреслив, що ворог перейшов у тактичний відступ на окремих ділянках.
Радник глави ОП повідомив, що за їхньою оцінкою, противник практично видихнувся, і кинув свої останні сили на українську столицю, щоб взяти хоча б всі околиці і заявити про "якусь там перемогу".
За словами Арестовича, ворог в Харкові оточений і розгромлений, зараз його добивають, також йдуть справи і в Києві - це також говорить, що план окупантів провалився.
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Радник голови ОП звернувся до російських і білоруських солдатів і офіцерів, щоб вони не виконували злочинні накази і склали зброю.
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