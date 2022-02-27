Відомий білоруський та український співак лідер гурту "Ляпіс Трубецькой", Сергій Міхалок, звернувся до свого народу через ситуацію, яка склалася в Україні.

24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України, у війні країні-агресору допомагає самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, пише Politeka.net.

Лідер гурту "Ляпіс Трубецькой" записав відеозвернення до свого народу. Співак підкреслив, що Лукашенко - боягуз і зрадник, який здав Білорусь "збожеволілому тирану-Путіну".

"Ці два го**они використовують територію Білорусі для того, щоб атакувати братську Україну. Саме з нашої Білорусі їдуть танки, летять ракети в бік братнього народу", - заявив Сергій Міхалок.

Артист повідомив, що два диктатори збираються направляти білоруських воїнів на вірну загибель в Україну. Лідер "Ляпіса" зазначив, що білорусам пропагандистські ЗМІ розповідають про нацистів в Україні.

"Вони (білоруські воїни - прим. авт.) всі тут помруть, бо армія України, ЗСУ - це найсильніша армія у світі. Всі, хто сюди приїдуть, будуть лежати в землі, а потім горіти в пеклі. Поки не пізно, я закликаю всіх саботувати будь-які накази", - заявив співак.

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