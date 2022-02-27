Колона військових РФ була значним чином розбита, інші військовослужбовці кинули своїх товаришів і залишилися були змушені здатися.
Служба безпеки України показала кадри, як російські військові дали свідчення в Управлінні СБУ в Миколаївській області. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).
Російські військові визнали наказ Путіна злочинним, вибачилися перед українцями і попросили родичів їх забрати.
«Я прошу вибачення у жителів України у всіх за те, що ми сюди вторглися. Це не навчання були, як нам сказали масштабні навчання, а тут взагалі, це війни", - каже полонений.
«Ласкаво просимо в пекло»: ЗСУ знищили російський винищувач над Чорним морем
Президент Зеленський переговорив з Лукашенком, який погрожував Україні війною: що відомо
Притула потужно звернувся до російських артистів: "Виходьте на вулиці, виводьте своїх прихильників або заткніться"
Дудь звернувся до українців у непростий час: "Росія — моя батьківщина, але..."
Ведуча "1+1" Марічка Падалко вразила вчинком у прямому ефірі: "До сліз"
Одному з них надали медичну допомогу миколаївські лікарі.
"Мене підбили свої в голову, українські медики дали мені допомогу. Мам, забери мене звідси", - каже один з військових РФ.
Нагадаємо, розкрито оперативну інформацію: "Противник практично видихався"
Як повідомляла Politeka, Грузинський балкер відмовився заправляти судно РФ: "російський корабель, йди...»
Також Politeka писала, що Білорусь завдала ракетного удару по Україні, з'явилися кадри: "знаєте, що це означає?»