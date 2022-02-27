Солдати російської армії, що вторглися в Україну, здалися після того, як Збройні сили відбили чергову спробу нападу на Миколаїв.

Колона військових РФ була значним чином розбита, інші військовослужбовці кинули своїх товаришів і залишилися були змушені здатися.

Служба безпеки України показала кадри, як російські військові дали свідчення в Управлінні СБУ в Миколаївській області. (Щоб подивитися відео-проскролльте вниз).

Російські військові визнали наказ Путіна злочинним, вибачилися перед українцями і попросили родичів їх забрати.

«Я прошу вибачення у жителів України у всіх за те, що ми сюди вторглися. Це не навчання були, як нам сказали масштабні навчання, а тут взагалі, це війни", - каже полонений.

Одному з них надали медичну допомогу миколаївські лікарі.

"Мене підбили свої в голову, українські медики дали мені допомогу. Мам, забери мене звідси", - каже один з військових РФ.

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