Як повідомляє Politeka.net, як повідомляють Держспецзв'язку, у Чернігові вночі Багатоквартирний будинок у центрі влучила ворожа ракета. Через це почалася сильна пожежа на нижніх поверхах. Про точну кількість постраждалих поки не відомо.

Як повідомив речник ДСНС у Чернігівській області Олександр Івченко, внаслідок пожежі постраждала одна жінка. За його словами, травми у неї незначні, пожежу ліквідовано.

Про ще одну пожежу внаслідок обстрілів Чернігова повідомляє місцевий телеграм-канал, там також опублікували відео. Видно, що місто занесло чорним димом. Про пожежу вдень у Чернігові повідомляють й інші телеграм-канали, публікуючи кадри з місця подій.





Зазначимо також, що мер міста Чернігова Владислав Атрошенко виступив зі зверненням прямо з руїн, в якому прокоментував нічні обстріли міста з боку російських окупантів.

"Ми пережили ще одну ніч. Я хочу поділитися з вами своїм гарним настроєм. Так-вони нас бомблять, але ми згуртовані і готові давати відсіч. Я закликаю всіх приєднуватися і надавати допомогу, там, де ви можете бути корисні боротьбі за Чернігів. Перемога буде за нами. Слава Україні!"- сказав глава міста на відео, опублікованому в його Facebook.

Додамо, що телеграм-канал "ТРУХА. Харків + Україна" опублікував кадри з розгромленою українськими ЗСУ ворожою технікою. "Спалена техніка окупантів під Черніговом", - йдеться у підписі до фотографій.

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