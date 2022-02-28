Как сообщает Politeka.net, как сообщают Госспецсвязи, в Чернигове ночью многоквартирный дом в центре попала вражеская ракета. Из-за этого начался сильный пожар на нижних этажах. О точном количестве пострадавших пока не известно.

Как сообщил спикер ГСЧС в Черниговской области Александр Ивченко, в результате пожара пострадала одна женщина. По его словам, травмы у нее незначительные, пожар ликвидирован.

О еще одном пожаре в результате обстрелов Чернигова сообщает местный телеграмм-канал, там также опубликовали видео. Видно, что город занесло черным дымом. О пожаре днем в Чернигове сообщают и другие телеграмм-каналы, публикуя кадры с места событий.

Отметим также, что мер города Чернигова Владислав Атрошенко выступил с обращением прямо из руин, в котором прокомментировал ночные обстрелы города со стороны российских оккупантов.

"Мы пережили еще одну ночь. Я хочу поделиться с вами своим хорошим настроением. Да – они нас бомбят, но мы сплочены и готовы давать отпор. Я призываю всех присоединяться и оказывать помощь, там, где вы можете быть полезны борьбе за Чернигов. Победа будет за нами. Слава Украине!" - сказал глава города на видео, опубликованном в его Facebook.

Добавим, что телеграмм-канал "ТРУХА. Харьков + Украина" опубликовал кадры с разгромленной украинскими ЗСУ вражеской техникой. "Сожженная техника оккупантов под Черниговом", - говорится в подписи к фотографиям.

Напомним, Освобождение из-под стражи, кого из украинцев и почему хотят отпустить: "Решение непростое".

Как сообщала Politeka, Андрей Данилко в прямом эфире не смог сдержать эмоций: "Я бы хотел российским людям сказать...".

Также Politeka писала, что Оккупанты РФ нанесли удар в районе нефтебазы под Киевом: все в дыму.